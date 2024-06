Colpo grosso alla Fattoria Nonno Emilio: al via la raccolta fondi, non solo economica ma anche di materiali

Abbiamo subito un grosso furto presso il nostro centro Ippoterapico “Nonno Emilio”, un danno di circa 10.000,00 euro. Sono state sottratte attrezzature utilizzate per la riabilitazione di persone con disagio psichico e di bambini che necessitano di ippoterapia.

Lo ha scritto in un post su Facebook Rete Solidale che ha organizzato una raccolta fondi, non solo economica ma anche di materiale (per esempio selle, redini, sottopancia, sotto sella, carriole, porta sella, tagliasiepe, decespugliatore, motoseghe, avvitatori, flessibili, saldatrici, compressori, trapani, trivella, soffiatore), che sarà possibile donare direttamente in Fattoria a Pontecagnano Faiano, in Via Mare Adriatico, 9.

Di seguito l’IBAN sul quale è possibile effettuare una donazione: IT97W0306909606100000062065

Info: Fondazione Casamica/3467460446