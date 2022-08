Mercato San Severino, una raccolta fondi per la riabilitazione di Mirko Faggiano 

Una raccolta fondi su GoFundMe per la riabilitazione del giovane Mirko, vittima di un incidente stradale mentre tornava dal lavoro. Al momento sono stati raccolti circa 5.200 euro a favore del 25enne. “Come tutti sapete - si legge nel messaggio della raccolta fondi - Mirko Faggiano è stato coinvolto in un incidente motociclistico sulla strada di ritorno dal lavoro, è stato in coma per 4 giorni e miracolosamente ha riaperto i suoi bellissimi occhi al mondo, ora ha bisogno di una terapia fisica e di trattamenti continui per la sua riabilitazione”.

Obiettivo 10mila euro

“Faccio appello al cuore e alla gentilezza di amici e conoscenti per aiutare la sua famiglia a raccogliere diecimila euro, per sostegno e mantenimento di cui avrà bisogno, Mirko è papà di due bellissimi bambini ed era lui a sostenere la famiglia” conclude Monica Capuano, promotrice dell’iniziativa.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/5ft6/forza- mirko-non-mollare