Nocera Superiore, Orlando muore improvvisamente a 39 anni: al via la raccolta fondi per la famiglia

Era il 29 luglio, quando Orlando è spirato ad appena 39 anni, mentre era in vacanza con la moglie e i due bimbi. Il cognato, Marco Giuliano, ha lanciato, da Nocera Superiore, in provincia di Salerno, una raccolta fondi su GoFundMe in aiuto dei familiari del giovane scomparso. “È stata una tragedia del tutto inaspettata, in quanto - racconta Giuliano - nonostante si sottoponesse a controlli, nulla lasciava pensare che sarebbe potuta accadere una cosa simile”.

L'appello

“Purtroppo - spiega - è una famiglia monoreddito (lavorava solo Orlando) e hanno anche un mutuo da pagare, per questo ho deciso di lanciare una campagna per raccogliere fondi per aiutarli”. Già raccolti settemila euro. Per contribuire: https://gf.me/v/c/4srp/un-aiuto-per-karina-e-i-suoi-bambini