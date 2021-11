Raccolta fondi degli ultras della Curva Sud Siberiano per la Lilt: l'appuntamento all'Arechi

"Noi ultras della Curva SUD Siberiano organizziamo per domenica 21 novembre, prima dell'incontro di calcio Salernitana Sampdoria, una raccolta di beneficenza. Saremo presenti con varie postazioni all'interno dello stadio Arechi tra tribuna, distinti e curva sud. L'intero ricavato sarà devoluto alla Lilt prevenire e vivere di Salerno".

Lo annunciano i tifosi della Salernitana scesi in campo per sostenere la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

L'appello