Buste in cambio di libri, piccoli raee e addobbi natalizi: boom di presenze al punto raccolta di Salerno Pulita, i prossimi appuntamenti

Boom di presenze, ieri pomeriggio, a Pastena, dove tantissimi cittadini erano in fila per conferire libri usati, piccoli raee e vecchi addobbi natalizi presso il punto raccolta di Salerno Pulita. In cambio, oltre a migliorare la qualità della raccolta differenziata in città, i cittadini hanno ricevuto le buste di carta necessarie, il lunedì sera, per il conferimento della carta e del cartone. "Siamo sempre più convinti che solo con la collaborazione dei salernitani sarà possibile raggiungere livelli sempre più alti nella percentuale della raccolta differenziata", hanno commentato da Salerno Pulita.

I prossimi appuntamenti con la raccolta in piazza di libri usati, piccoli raee e vecchi addobbi natalizi:

- Giovedì 24 novembre 2022 Centro storico - Piazza Amendola

- Giovedì 1 dicembre 2022 Ogliara – Museo della creatività

- Mercoledì 7 dicembre 2022 Arbostella – Parco giochi

- Giovedì 15 dicembre 2022 Giovi – Poste via S. Nicola Giovi

- Giovedì 22 dicembre 2022 Mercatello – Lungomare via Leucosia

- Giovedì 29 dicembre 2022 Santa Margherita – Via Solferino

- Mercoledì 5 gennaio 2022 Carmine - P.zza San Francesco