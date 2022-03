Emergenza Ucraina: al via la raccolta alimentare per le mamme e i bambini arrivati in provincia di Salerno

Mano tesa per le mamme e i bambini ucraini fuggiti dalla guerra e giunti nel nostro territorio. La cooperativa sociale Galahad e la Domus Familia Felix, in collaborazione con la parrocchia San Demetrio Martire di Salerno, infatti, a partire dall’8 marzo, danno il via ad una raccolta di beni alimentari per le mamme e i bambini ucraini che, lasciando beni e affetti nel loro Paese, si sono messi in viaggio per salvarsi dal conflitto con la Russia, approdando in provincia di Salerno. Dai Picentini, alla Valle dell’Irno, fino a Salerno città: diversi gli ucraini che necessitano di sostegno umano e supporto concreto. Così, attraverso una rete attivata tra attività sociali con enti e pubblici e privati, Galahad, Domus Familia Felix e la parrocchia guidata da Don Rosario Petrone sono scese in campo per offrire un aiuto diretto a chi ne ha più bisogno.

Come donare

Chiunque volesse donare beni alimentari conservabili, in particolare per bambini dai 6 anni in su, può consegnare i prodotti presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire, in via Dalmazia, il martedì, il giovedì e il sabato, dalle ore 17 alle 18.30, a partire dall’8 marzo. Quanto raccolto sarà, dunque, distribuito alle mamme e ai bambini fuggiti dall’Ucraina e ora presenti in provincia di Salerno. “Si tratta di offrire una carezza ai piccoli che, improvvisamente, hanno perso affetti, amici, casa e riferimenti, costretti a stravolgere la loro vita senza preavviso: porgere loro un piccolo dono, potrà aiutarli a sentirsi meno soli, sostenendoli nel momento complesso e doloroso che stanno vivendo”, osservano i promotori dell’iniziativa.