Bende, guanti e cerotti: al via la raccolta per l'Ucraina, cooperative e associazioni salernitane in campo

Scendono in campo per l'Ucraina, le cooperative sociali e le associazioni del terzo settore di Salerno, per offrire un aiuto concreto alla popolazione coinvolta nel conflitto in atto con la Russia. Dall'Arbostella, a Pastena, fino ad arrivare a Matierno e Ogliara, al via la raccolta di farmaci e dispositivi medici presso i centri polifunzionali comunali, in collaborazione con i residenti e diversi commercianti dei quartieri coinvolti. Tutto il materiale raccolto verrà, dunque, consegnato alla Caritas parrocchiale San Vincenzo De Paoli, entro il 10 marzo.

Cosa donare

Ecco, di seguito, nella locandina in basso, tutto ciò che può essere utile per la raccolta.