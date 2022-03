Emergenza Ucraina: la parrocchia San Demetrio prega per la pace, al via la raccolta di medicine

La comunità parrocchiale di San Demetrio Martire, a Salerno, tende la mano verso la popolazione ucraina coinvolta nell'attuale conflitto con la Russia.

La veglia

In particolar, giovedì 3 marzo, la santa messa della sera sarà celebrata alle ore 19 e, a seguire, ci sarà una veglia di preghiera per la Pace, alla presenza di Gesù Eucaristia, insieme ai fratelli ucraini residenti nel nostro territorio.

La raccolta

Inoltre, un gruppo di volontari guidato dal parroco don Rosario Petrone ha avviato una raccolta di medicinali da consegnare alla Caritas diocesana che provvederà a far pervenire il materiale medico alla Caritas ucraina. Occorrono bende, garze, siringhe, antibiotici, anti-infiammatori, sistemi di flebo. Per informazioni è possibile rivolgersi in sagrestia, presso la chiesa di via Dalmazia, ogni pomeriggio, a partire dalle 17.30.