In questo delicato momento, infatti, l'associazione ha organizzato l'iniziativa finalizzata a rispondere al bisogno di tanti pazienti, reso urgente e necessario dalla carenza di sangue disponibile.

C'è tempo fino alle 12 di questa mattina, sabato 7 maggio, per donare sangue presso la sede di via Roma della Croce Rossa.

È in corso l'iniziativa organizzata dalla Croce Rossa per la raccolta di sangue

SOS Sangue, appuntamento per i donatori in via Roma