Un vestito realizzato con i giornali: l'opera d'arte di Rachele Ricca

Non ha tralasciato neanche i particolari: per il delizioso busto sono state scelte accuratamente le notizie, naturalmente non cattive come quelle a cui ci stiamo sempre più abituando

Rachele Ricca mette a frutto la sua creatività nella cittadina termale. Un abito realizzato interamente da quotidiani lavorato con maestria e amore. In un particolare momento in cui molti settori sono fermi, la stilista Ricca a Contursi Terme non si perde d’animo e lavorando alacremente ha creato una vera opera artistica.

I dettagli

Non ha tralasciato neanche i particolari: per il delizioso busto sono state scelte accuratamente le notizie, naturalmente non cattive come quelle a cui ci stiamo sempre più abituando. In primo piano c’è la cultura con Leopardi e la sua poesia. Un invito a guardare oltre l’infinito.

Rachele ha trascorso alcune notti per imbastire e mettere insieme questo elegante vestito di carta: il risultato è davvero eccezionale, riscontrando l’apprezzamento di molte persone. Il vestito si può ammirare in piazza Garibaldi a Contursi Terme nell’angolo espositivo della stilista. Un abito che ha tutte le carte in regola per fare notizia.



Le foto sono tratte dalla pagina Facebook della stilista Rachele Ricca