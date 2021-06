Giffoni Valle Piana: grande attesa per il XXIV Raduno di Auto e Modo d'Epoca

Il raduno sarà una grande festa in cui si potranno ammirare tantissimi veicoli storici e quattro ed a due ruote

Grande attesa per il XXIV Raduno di Auto e Moto d'Epoca organizzato da Giffoni Auto Storiche per il 27 giugno a Giffoni Valle Piana. Il raduno sarà una grande festa in cui si potranno ammirare tantissimi veicoli storici e quattro ed a due ruote.

Il programma

Il raduno inizierà alle 9 del mattino in piazza Umberto I con una colazione offerta dal Comune di Giffoni Valle Piana. Alle 10.00 ci sarà, invece, la passeggiata tra le strade della cittadina, alle 11.00 sarà l'ora dell'aperitivo presso Tecnocar. Alle 13.00 è previsto il pranzo presso il Giardino degli Aranci mentre la cerimonia di chiusura si terrà alle 17.00.