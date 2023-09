Raduno nazionale per cani e cinghiali: boom di presenze nella Valle dell’Irno

SI è svolto sabato 2 e domenica 3 settembre, a Mercato San Severino, il primo raduno per cani da seguita su cinghiale. Si tratta di un concorso a titolo nazionale, con il superamento di una prova attitudinale, che coinvolge esemplari provenienti da tutte le regioni italiane. E’ la prima volta che l’evento si è tenuto nella Valle dell’Irno.

L'iniziativa

La manifestazione è stata organizzata dal Club Italiano Bleu De Gascogne – Sez. Provinciale di Salerno con il presidente Aurelio Giannattasio e il coordinamento di Nicola Giordano, Stefano Romano e dall’avvocato Michele Scafuro e dalla ASD Fidasc Segugisti Salernitani. Grande soddisfazione da parte del presidente: Aurelio Giannattasio che ha ringraziato "tutti i partecipanti che si sono riuniti in città. Si è trattato di un primo evento. Stiamo già lavorando alla prossima edizione. Abbiamo registrato grande entusiasmo da oarte di tutti, con la presenza di 30 esemplari provenienti da tutta Italia. Un ringraziamento particolare a tutto il nostro direttivo, al capo caccia locale Giordano Nicola coadiuvato da Stefano Romano e Michele Scafuro".

I cani ammessi alla prova erano tutti segugi maremmani o appartenenti alla classe dei maremmani francesi. La prova prevedeva che il cane slegato in campo libero, in montagna, fosse capace autonomamente di individuare la presenza del cinghiale. Ovviamente nessun cinghiale è stato abbattuto per il raggiungimento di questa prova.