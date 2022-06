Battipaglia, 7° raduno Vespa Club Battipaglia con la Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, in occasione del ventennale della fondazione, si è svolto a Battipaglia, in piazza Amendola, il 7° raduno nazionale per Vespa, organizzato dal Vespa Club Battipaglia, al quale hanno aderito circa 500 equipaggi provenienti da tutta Italia. Alle 11, i vespisti hanno attraversato in corteo il centro cittadino per dirigersi alla volta di Montecorvino Rovella.

L'iniziativa

Dopo una sosta sono rientrati a Battipaglia, dove alle 15.30, si è tenuta la cerimonia di premiazione. Per l’occasione, la Polizia Stradale ha assicurato la partecipazione del proprio personale di specialità in servizio di rappresentanza. Inoltre, è stata concessa la presenza alla manifestazione della Lamborghini Huracàn con la livrea della Polizia di Stato, con personale a bordo della Polizia Stradale di Roma.