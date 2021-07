Addio Raffaella Carrà: il ricordo dei salernitani

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo dello spettacolo in Italia: la morte di Raffaelle Carrà, la Showgirl per eccellenza

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo dello spettacolo in Italia: la morte di Raffaelle Carrà, la Showgirl per eccellenza. Ad annunciare l'accaduto è stato Sergio Japino, suo storico ex, che ha comunicato: "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

Il ricordo

Un grande dolore ha colpito anche i più grandi collezionisti di abiti di Raffaella Carrà: i salernitani Vincenzo Mola e Giovanni Gioia che hanno collezionato, negli anni, centinaia di abiti della Carrà. "Non avremmo mai voluto sentire questa notizia. Un faro nello spettacolo, una icona, una donna nata per lo show": ha commentato Mola sui canali social.