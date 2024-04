Rai 3, Marea Art Project e la Costiera amalfitana protagonisti di Generazione Bellezza

Riflettori di Rai 3 puntati sul programma di residenze artistiche Marea Art Project e la Costiera amalfitana. In onda oggi, infatti, una puntata di 20 minuti nel contesto del programma Generazione Bellezza, diretto dal giornalista Emilio Casalini, alle ore 20:15. Marea Art Project, programma di residenze artistiche internazionali nato nel 2021 in costiera amalfitana da un’idea della storica dell’arte Imma Tralli e del progettista culturale Roberto Pontecorvo, sarà dunque attenzionato nel contesto del programma Generazione Bellezza. Venti minuti dedicati a raccontare un luogo unico come la costiera amalfitana attraverso le azioni di quelle persone che hanno trasformato l’immenso potenziale del territorio in un progetto visionario. Casalini ha ascoltato le voci dei fondatori, degli artisti, degli esperti e delle persone che amano e vivono la costiera per evidenziare la complessità di un luogo tanto iconico quanto fragile.

La puntata - La Costiera amalfitana con Marea Art Project

In Campania, a Praiano, nella bella Costiera Amalfitana, dalla visione di una coppia di ragazzi è nato il Progetto Marea Art Project. L’idea è quella di aprire al mondo dell’arte e della creatività contemporanea le ville sul mare che d’inverno spesso rimangono chiuse. L’obiettivo è favorire un’economia alternativa e uno sviluppo sostenibile per la comunità attraverso un processo di destagionalizzazione. Qui arrivano artisti, curatori, critici, da tutto il mondo. Un insieme di visioni e sguardi diversi sulla Costiera e su Praiano che nel tempo ha fatto emergere storie, luoghi, paesaggi da raccontare.