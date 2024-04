Rai Cultura, a "Generazione bellezza" la marea di Praiano

Nuovo appuntamento – mercoledì 10 aprile alle 20.15 su Rai3 - con "Generazione Bellezza", il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini. In provincia di Salerno, a Praiano, nella bella Costiera Amalfitana, dalla visione di una coppia di ragazzi è nato il Progetto Marea.

Il progetto

L’idea è quella di aprire al mondo dell’arte, con residenze d’artista, le ville sul mare che d’inverno spesso rimangono chiuse, soprattutto per favorire economia e sviluppo per la comunità anche nei periodi di destagionalizzazione, ovvero quando la marea dei turisti estivi non c’è più. Qui arrivano artisti, curatori, critici, da tutto il mondo. Un insieme di visioni e sguardi diversi sulla Costiera e su Praiano che nel tempo ha fatto emergere storie, luoghi, paesaggi.