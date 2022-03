Rai 1, nuova puntata di "A Sua Immagine": la Messa in diretta da Marina di Camerota

“Non stanchiamoci di fare il bene” è il messaggio di papa Francesco per il cammino quaresimale. Il bene, l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre ma vanno conquistati ogni giorno. Un invito che acquista un valore particolare alla luce della drammatica situazione storica che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina. Nella puntata di domenica 6 marzo di A Sua Immagine, in onda alle 10.30 su Rai 1, si racconteranno storie di uomini e donne che hanno scelto il bene e l’impegno della Chiesa nei luoghi in difficoltà. In studio con Lorena Bianchetti, Paolo Beccegato, vicedirettore Caritas Italia e Antonio Silvio Calò, professore liceale di storia e filosofia a Treviso che nel 2015 dopo l’ennesima tragedia che ha visto più di 700 migranti annegare a nord della Libia, ha deciso di aprire le porte e ospitare nella propria casa sei ragazzi profughi. Perché accogliere significa costruire la pace. In collegamento da Leopoli, in Ucraina, don Moreno Cattelan, missionario del don Orione il cui monastero è diventato un centro di accoglienza per le famiglie sfollate.

La Messa dal Cilento

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di A Sua Immagine con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Sant’Alfonso di Marina di Camerota. Regia di Michele Totaro e commento di Elena Bolasco. Alle 12 sarà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.