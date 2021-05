Rai Uno accende i riflettori su Salerno: domani la puntata di "Linea Verde Life"

Il sindaco Napoli: "La vasta platea televisiva nazionale potrà pregustare le nostre attrazioni trovando spunto per un soggiorno ed una vacanza. Ci prepariamo ad una bella estate arricchita da eventi e manifestazioni per attirare i visitatori da tutta Italia"

Rai Uno accende i riflettori su Salerno e provincia. Sabato 15 maggio, dalle ore 12.25, i conduttori di Linea Verde Life Marcello Masi e Daniela Ferolla accompagneranno i telespettatori alla scoperta delle bellezze ambientali, turistiche ed enogastronomiche del capoluogo e del territorio provinciale.

La puntata

Un viaggio tra sostenibilità ed innovazione, capolavori della natura e della storia, creatività e buon cibo, sport e benessere scandito da immagini mozzafiato. Senza dimenticare il consueto appuntamento con gli amici a quattro zampe. La platea televisiva nazionale potrà apprezzare a Salerno uno spettacolo di burattini ed assaggiare una gustosa brioche con gelato, ammirare un match di canoa-polo oppure passeggiare tra il Lungomare ed il Centro storico con soste golose tra fritturine, pizzette e calzoncelli.

Il commento

“La trasmissione Linea Verde Life – dichiara il sindaco Vincenzo Napoli – sarà una bella vetrina promozionale per la bella Salerno. La vasta platea televisiva nazionale potrà pregustare le nostre attrazioni trovando spunto per un soggiorno ed una vacanza. Ci prepariamo ad una bella estate arricchita da eventi e manifestazioni per attirare i visitatori da tutta Italia. Troveranno una città vivace e con nuove spiagge. Lavoriamo per una piena ripresa di turismo, commercio, ristorazione, balneazione”.