Randagismo, ad Agropoli due iniziative di sensibilizzazione

Due giornate di sensibilizzazione sul tema del randagismo ad Agropoli. Obiettivo delle iniziative patrocinate dall'amministrazione: invogliare l’utenza a compiere la registrazione del proprio amico a quattro zampe presso l'Anagrafe canina e fare adottare i cani che sono ricoverati presso il canile convenzionato.

Le iniziative

Martedì 20 settembre corso per l'applicazione gratuita del microchip a cura dell'Associazione "A Coda Alta" di Agropoli, in collaborazione con Associazione N.O.E.T.A.A. di Capaccio Paestum - Agropoli e dei veterinari dell'ASL di Agropoli, dalle ore 14,30 alle ore 19,00 presso l’area sgambamento “Doglandia” di viale Lazio. Domenica 2 ottobre, dalle 9 alle 12.30, l'associazione Enpa sezione di Vallo della Lucania, in collaborazione con le Associazioni "A Coda Alta" di Agropoli e Noetaa di Capaccio Paestum - Agropoli attiveranno presso il Cineteatro Comunale " Eduardo De Filippo" un banchetto di sensibilizzazione al randagismo, con distribuzione gadget. Sarà proiettato, gratuitamente, il film "Lilli e il Vagabondo". All'iniziativa prenderanno parte gli alunni delle scuole di Agropoli, con la partecipazione dei volontari delle associazioni e gli operatori del Mister Dog Village Srl.

Il sindaco

"Il randagismo – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – è una problematica comune a molte realtà, che va affrontata. E’ nostra volontà compiere quanto di competenza per cercare di arginarla attraverso azioni concrete, quali invogliare a microchippare i cani, come dare impulso ad adottarli, facendo conoscere quelli che sono stati reperiti nel tempo sul nostro territorio".