Musica, la storia di Pit: il rap "fatto in casa" targato Salerno

Con il suo singolo "fatto in casa" ha superato i 13mila ascolti su Spotify. Numeri importanti per chi, come il salernitano Pit (nome d'arte di Pietro Marino), ha deciso di autoprodursi e di comporre la sua musica da autodidatta durante il periodo del lockdown.

Il singolo

Il primo singolo "Club27", uscito lo scorso 2 marzo (giorno del suo ventottesimo compleanno), ha proiettato il musicista e produttore classe 1996 nella playlist ufficiale di Spotify "Hit italiane" insieme ad artisti come Annalisa, Fedez ed Elodie. "Club27 - racconta - è un ironico e amaro rap rock: un urlo sul tempo che passa e le aspettative sempre più lontane dalla possibilità di realizzazione, tra sarcasmo, punchline, incastri e flow".