"No love in street": il nuovo brano del rapper Ehiz Lenz entusiasma anche i salernitani

Tanta curiosità, tra gli amanti dell'afrobeat, per il nuovo brano di Ehiz Lenz, all'anagrafe Samson Isibor, il rapper nigeriano che a Salerno ha trovato la sua seconda casa. "No love in street": questo il titolo della canzone sbarcata su Youtube e scritta dall'artista che ha conquistato stranieri e italiani con le sue produzioni che si distinguono tra i pezzi emergenti del genere musicale preferito tra i più giovani e non solo.

"No love in street" punta i riflettori su come, troppe volte, "la strada" intesa come la vita vissuta senza la protezione e il calore delle mura familiari, possa indurire il cuore delle persone che, ferendo amici e nemici senza distinzione, tentano di sopravvivere alle delusioni e alle difficoltà, da sole, facendo i conti con le ingiustizie della società. Ehiz Lenz, insomma, lancia una critica e uno stimolo, allo stesso tempo, per non diventare simili a chi sbaglia e miete vittime, provando a restare "integri" anche se "nella strada non c'è amore". Un brano da ascoltare.