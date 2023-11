Italiani nel mondo: i salernitani iscritti all'Aire sono oltre 150mila

La nostra provincia, in Campania, si colloca al secondo posto, dopo Napoli, per il numero di iscritti all’Aire. Secondo il rapporto, però, c'è da sottolineare un significativo aumento dei rimpatri dall’estero verso la provincia di Salerno, con cittadini che rientrano in patria