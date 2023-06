Rari Nantes, presentato il nuovo allenatore: "Rilanciamo il nostro progetto di crescita"

La Rari Nantes ha un nuovo allenatore. Sarà Christian Presciutti, infatti, a guidare la prima squadra per la stagione 2023/2024.

Il nuovo allenatore

Dopo una straordinaria carriera da atleta appena terminata con il girone finale di Champions League e culminata con una medaglia d’oro mondiale, medaglie olimpiche di argento e bronzo, due scudetti e il ruolo di capitano del Brescia per 10 anni, Christian Presciutti ha deciso di intraprendere una nuova avventura come allenatore accettando la proposta progettuale della Rari Nantes Nuoto Salerno, pronta al rilancio dopo un'annata difficile. Come conferma il presidente, Enrico Gallozzi: "La scelta di Presciutti rappresenta un’opportunità importante per la nostra associazione, siamo sicuri che il suo contributo sarà fondamentale per la crescita e il successo della squadra. Dopo un anno difficile, caratterizzato da numerosi infortuni e le tante problematiche con la piscina, abbiamo deciso di rilanciare in grande stile il nostro progetto di crescita. La decisione di affidare la guida tecnica a Christian Presciutti è stata proposta dal direttore sportivo Mariano Rampolla ed è stata accolta con entusiasmo da tutti. Vogliamo ringraziare Luca Malinconico per l’eccellente lavoro svolto nel guidare la squadra verso la permanenza nella massima serie, Luca continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore e direttore tecnico delle nostre giovanili, le quali hanno raggiunto anche quest’anno le fasi nazionali”. Entusiasta il neo allenatore: “Le ambizioni - spiega Presciutti - della società mi hanno dato la motivazione giusta per abbracciare questo progetto. Qui si può fare un ottimo lavoro e puntare molto in alto. Inoltre, sono stato più volte a Salerno e mi ha sempre affascinato il calore del pubblico e l’atmosfera che si crea alla Vitale. Sono certo che quest’anno faremo grandi cose.”