Ravello è tra le località balneari più belle d'Europa: lo rileva "Jetcost Este"

L'estate è quasi finita e per molte persone lo sono anche le vacanze. Negli ultimi tre mesi turisti e viaggiatori hanno potuto visitare diverse parti d'Europa, godersi le spiagge, visitare monumenti e musei, scoprire bellissime città piene d’atmosfera, respirare aria salubre e godersi la natura, praticare sport, passeggiare e bere un drink nei paesini sperduti nell'entroterra o contemplare il mare e i porti di pesca in molte incantevoli città della costa. Gli utenti del potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, in questa occasione si sono concentrati proprio su queste ultime, valutandole in base alla loro bellezza, alla cordialità della gente, all'offerta gastronomica e, nel complesso, al loro fascino e alla loro personalità; e Ravello, in Campania, è una di loro. Gli utenti di Jetcost l'hanno scelta insieme a Manarola in Liguria e a Cefalù in Sicilia tra le 14 più belle del continente.

La motivazione