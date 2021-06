Re d'Italia Art di Marco Giordano presente all'Art Shopping di Parigi

Grandi soddisfazioni per la Re d'Italia Art, la società di editoria e collezionismo del giovane imprenditore salernitano Marco Giordano. L'azienda, infatti, è presente anche a Parigi alla fiera internazionale Art Shopping per presentare il suo nuovo catalogo Collezioni private d’Arte Italiana.

Re d'Italia Art

Re d’Italia Art rappresenta l'Italia all'Art Shopping Paris nella prestigiosa location del Carrousel du Louvre. È senza dubbio una vetrina d’eccezione dato che le opere sono esposte all’interno del complesso che ospita il più grande museo del mondo. Per l’occasione, il nuovo catalogo Collezioni private d’Arte Italiane comprende, accanto alle opere di artisti riconosciuti nel panorama italiano, anche opere di collezionisti selezionati tra i suoi clienti. Il catalogo vuole evidenziare le bellezze e le ricchezze del nostro Paese, dimostrando le potenzialità e il valore artistico del made in Italy. Dai quadri ai libri, dalle medaglie alle sculture, e poi monete, serigrafie, bassorilievi ed altro ancora. Tutte le opere sono correlate di certificati di autenticità e provenienza, con relativa scheda tecnica. Ogni singolo aspetto del processo di vendita è curato da professionali art-dealer per assicurare ad ogni cliente di acquistare o vendere in totale sicurezza. Da anni Re d’Italia Art fornisce il proprio lavoro di monitoraggio costante del mercato internazionale dell’arte contemporanea, affiancando i collezionisti e gli appassionati d’arte in tutte le fasi delle loro scelte.