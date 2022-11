Corso di recitazione cinematografica per bambini e ragazzi: l'open day a Salerno

Al via, i corsi di recitazione cinematografica per bambini e ragazzi, a Salerno. Per l'intero mese di novembre, infatti, ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 si tiene l'open day presso la sala San Giovanni Paolo II di via Dalmazia (ingresso dal cinema San Demetrio), a cura del centro studi Regina Senatore e della Scuola di Cinema di Napoli.

Obiettivo è avvicinare e appassionare i più giovani alla recitazione, scovando nuovi talenti. Info: 3281634514 (Anna Nisivoccia).