"RegenerAction", quattro giorni di analisi e dibattito a Pollica

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Pollica, comunità Emblematica Unesco della Dieta Mediterranea, ospita “RegenerAction” quattro giorni di incontri, seminari e workshop sul tema della Rigenerazione Ecologica Integrale.L’iniziativa rientra nel programma della Eu Agrifood Week, promossa dal Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.

Le kermesse

La giornata di è stata aperta dal workshop “La Rigenerazione parte dalle aree marginali” in programma nel Castello dei Principi Capano di Pollica. Sono intervenuti: Stefano Pisani, sindaco di Pollica; Luca Bianchi, direttore generale Svimez; Alessandra Pesce, dirigente di ricerca Crea; Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania; Giuseppe Orefice, presidente Slow Food Campania; Teresa Del Giudice, presidente Associazione Scientifica Centro di Portici e Professore di economia ed estimo rurale dell’università di Napoli Federico II.

Domenica 22 maggio si celebrerà, invece, la Giornata Mondiale della Biodiversità e il Paideia Campus di Pollica festeggia il suo primo anno di vita. Sara Roversi, presidente di Future Food Institute, e Stefano Pisani, sindaco di Pollica, faranno un bilancio sul paideia Campus, polo internazionale dedicato alla formazione, alla ricerca, alla sperimentazione e all’innovazione sul tema dell’Ecologia Integrale che vede nel concetto di Dieta Mediterranea una delle sue più concrete manifestazioni.