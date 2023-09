Cambio al vertice delle “Guide” a Salerno: si insedia il Colonnello Iovino

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la caserma D’Avossa di Salerno, la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), tra il Colonnello Luigi D’Altorio, cedente, e il parigrado subentrante Nicola Iovino, settantacinquesimo Comandante. All’evento, presieduto dal Comandante della Brigata bersaglieri Garibaldi, Generale di Brigata Mario Ciorra, hanno presenziato le autorità civili e militari locali, tra cui il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il vice prefetto Ciro Silvestro, incaricato per il contrasto dei roghi di rifiuti della regione Campania, i Comandanti provinciali delle altre Forze Armate e della Guardia di Finanza, nonché i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La cerimonia

Il passaggio dello Stendardo tra i Comandanti ha sancito anche il cambio al vertice del comando del Raggruppamento “Campania”, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure - Terra dei fuochi” sulle piazze di Napoli, Salerno e Caserta. Il colonnello D’Altorio, nel congedarsi, ha espresso il proprio ringraziamento agli uomini e alle donne delle Guide che, nel corso dei due anni di comando, sono stati impiegati in attività internazionali, operative e addestrative, in Lettonia, Bulgaria, Romania, Niger e Somalia, ma anche in quelle nazionali come “Strade Sicure - Terra dei Fuochi”. Il Generale Ciorra, nel suo breve intervento, ha evidenziato i pregevoli risultati raggiunti dalle Guide ed ha augurato al comandante subentrante un sereno e proficuo periodo di comando, foriero di successi e soddisfazioni. Il nuovo comandante, Colonnello Iovino, proviene dallo Stato Maggiore dell’Esercito.