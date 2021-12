Grandi emozioni alla Camera dei Deputati: premio AmerItalian Award al regista De Sio

Grandi emozioni alla Camera dei Deputati: il produttore e regista salernitano Vincenzo De Sio riceve l’AmerItalian Award durante il Patrimonio Italiano Awards 2021 assegnato da Patrimonio Italiano TV. Questo premio assegnato a personaggi, storie ed eccellenze italiane che contribuiscono alla diffusione e valorizzazione della cultura italiana nel mondo.

La giornata

Vincenzo De Sio ha ricevuto dalle mani della parlamentare Fucsia Nissoli Fitzgerald perchè “Con più di 100 premi vinti in tutto il mondo Vincenzo è orgoglio e ispirazione per tutti gli italiani nel mondo”. L’iniziativa internazionale nata da un’idea dei giornalisti Luigi Liberti e Mike J. Pilla, direttori di Patrimonio Italiano Tv, ha visto il coinvolgimento della deputata eletta nella ripartizione America settentrionale e centrale Fucsia Nissoli Fitzgerald. "Emozionantissimo per il premio - dice De Sio - Ringrazio l’Onorevole Fitzgerald, Luigi Liberti e Mike J Pilla per questa grandissima onoreficenza! Un segnale per tutti gli Italiani nel mondo"