La reliquia del Beato Carlo Acutis negli oratori salernitani: ecco le tappe

In occasione dei tre anni dalla Beatificazione del Giovane Carlo Acutis, l’Anspi Salerno, in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Sport e Tempo libero Diocesano ha promosso l’iniziativa Carlo negli Oratori Salernitani. Verrà esposta la reliquia del Beato e la Mostra itinerante con statua di Carlo: “Un ragazzo, uno come voi, figlio di questo tempo, appassionato di computer, soprattutto innamorato di Gesù, dell’Eucarestia, che chiamava l’autostrada del Cielo” (Papa Francesco). Grazie alla Fondazione OasiApp, per aver reso possibile l’iniziativa, questa infatti grazie alla realizzazione di una mostra itinerante, composta da pannelli espositivi con la storia sulla vita e il percorso che hanno portato Carlo Acutis alla beatificazione.

Il percorso itinerante nei seguenti Oratori parrocchiali: