La Reliquia di San Giorgio Martire affidata alle Guide, inaugurata anche “La carica delle Guide nella battaglia di Monzambano”

Si è tenuta questa mattina presso la Chiesa reggimentale della caserma D’Avossa, una solenne cerimonia in cui è stata affidata per la custodia e la venerazione dei Cavalleggeri Guide, una reliquia ex ossibus del Santo Patrono dell’Arma di Cavalleria, San Giorgio Martire. Il rito è stato presieduto dall’Arcivescovo Metropolita e Primate di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi alla presenza di autorità civili, militari e delle Associazioni d’Arma, una delegazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, “cavalieri” di ogni grado provenienti da altri reparti nazionali che, accolti dal Comandante del Reggimento, Colonnello Luigi D’Altorio, hanno partecipato al suggestivo evento.

L’Arcivescovo Bellandi ha ringraziato i Cavalleggeri per l’opera a favore della sicurezza e della pace in Italia e all’estero ed ha sottolineato quanto sia importante ispirare il proprio servizio al patrono San Giorgio, esempio di dedizione alla causa dei più deboli e indifesi. Il Cappellano Militare, don Claudio Mancusi, ha richiamato, durante il suo intervento, la circostanza che ha permesso l’affidamento della reliquia da parte della Curia Salernitana con la continua e forte collaborazione tra le Guide e la Diocesi di Salerno.

La curiosità

Inoltre ieri pomeriggio, sempre a margine dei festeggiamenti del Santo Patrono dell’Arma di cavalleria, alla presenza di autorità civili e militari ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione del quadro “La carica delle Guide nella battaglia di Monzambano” realizzato dagli artisti Sandra Neviano e Giuseppe Sparla. L’opera rappresenta un momento nevralgico dei combattimenti condotti dalle Guide durante la III Guerra d’Indipendenza per la quale fu concessa al reggimento la medaglia d’Argento al Valor Militare. L’evento culturale ha visto l’intervento del critico d’arte, Dott. Ferdinando Creta, dello storico Prof. Vincenzo Cuomo e del Dirigente Scolastico Prof.ssa Ester Andreola.