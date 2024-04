Curiosità, presunti reperti archeologici nel cantiere: lavori sospesi

Sta suscitando non poca curiosità un post pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Torrione se...Enzo Carrella", riguardante il cantiere in piazza Abate Conforti, di fronte all’Archivio di Stato. Nel corso dell'intervento, sarebbero stati ritrovati dei reperti archeologici, coperti poi da teli di plastica. Dunque, i lavori sarebbero stati momentaneamente interrotti in attesa dei rilievi del caso.