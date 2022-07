Canalone, i residenti ripuliscono il quartiere: "Altro che cittadini cafoni"

I residenti di Canalone hanno deciso di rimboccarsi le maniche e ripulire il rione in vista della festa di Sant'Anna, in programma domani. Nonostante il caldo i cittadini della zona si sono muniti di scope, palette ed altri attrezzi ed hanno ridato decoro al quartiere.

Il plauso di Celano

A rivolgere loro un plauso il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano: "I residenti di Canalone, in assenza delle Istituzioni e dei servizi che pagano profumatamente, hanno deciso essi stessi di ripulire il rione per festeggiare dignitosamente la festa di Sant'Anna. Altro che cittadini cafoni. Cafoni sono quegli amministratori che per mascherare le proprie incapacità cercano di scaricare responsabilità su altri".