Pergamena di laurea del post guerra riconsegnata al legittimo proprietario: il bel gesto del tenente colonnello Zito

Plauso alla sensibilità del tenente colonnello della Guardia di Finanza, Manuela Zito. A raccontare il suo lodevole gesto, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto per posta una pergamena di laurea intestata a Bartolomeo I (classe 1938) figurante residente a Baronissi. La pergamena fu rinvenuta, fra i rifiuti, il giorno di ferragosto ad Ostia Lido da Manuela Zito, tenente colonnello della Guardia di Finanza.

Nella accorata lettera speditaci, il tenente colonnello ci ha chiesto di consegnare al nostro concittadino il suo certificato di laurea, conseguito negli difficili del post guerra sicuramente con grossi sacrifici. Sarebbe stato un peccato, e sicuramente un grosso dispiacere per Bartolomeo, se la pergamena fosse andata dispersa o al macero. Per parte nostra abbiamo appurato che Bartolomeo, vivente, si e’ trasferito da Baronissi a Verona sin dal 1972".

Il ringraziamento

"Questa mattina abbiamo spedito la pergamena alla Polizia Municipale della citta’ veneta affinchè ne curi la consegna al legittimo titolare.

Una bellissima azione di umanità di Manuela Zito, ufficiale della Guardia di Finanza; un’azione che servira’ a riempire di gioia Bartolomeo.

Ma a gioire siamo tutti per un bell'episodio di vita. - ha concluso Valiante- Grazie Manuela e naturalmente un caro saluto a Bartolomeo I. in quel di Verona".