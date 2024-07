Prosegue a ritmo serrato la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. E' stata transennata ora via Papio, in quanto i lavori di restyling riguardano anche le traverse del salotto cittadino, dove continua la posa della pavimentazione in pietra lavica etnea, con lavorazione bocciardata.

Foto di Antonio Capuano