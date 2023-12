Restyling sul Corso di San Severino: stop per le feste

Sospesi i lavori di restyling sul Corso Diaz di Mercato San Severino, in occasione delle festività natalizie. Già ultimato un tratto in pietra lavica etnea bocciardata e striscie in pietre calcarea bianca di Trani o Apricena.

Sono stati piantati dei lecci, mentre le piantine collocate sono provvisorie. In programma, anche i pali della luce in led. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano