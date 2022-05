Retake Salerno, pulizia e nuovi colori in via Fusandola

E' stato riqualificato il bellissimo percorso di via Fusandola, nel cuore del centro storico, nell'ambito dell'iniziativa di Retake di sabato, quando i ragazzi di Voglio un mondo pulito hanno reso più bella anche la strada dai rifiuti e dalle scritte.

Il programma

Oggi, 23 maggio alle 18, invece, al Giardino della Minerva, ci sarà un momento dedicato a coloro che hanno contrubuito per l'acquisto dell'arnia e coloro che stanno donando per l'evento di Retake "Festa delle Api!" sulla piattaforma di crowdfunding, per conoscere la nuova famiglia di api che abita il Giardino e l'apicoltore che la cura. Come le precedenti iniziative di Retake Salerno capitanata da Sara Petrone, anche questa è messa in campo con il protagonismo attivo, da un lato, di Ciccio Ronca e Voglio un mondo pulito, realtà ormai dominante a Salerno nell'ambito del volontariato ambientale, e dall'altro di Stefano Santoro, in arte McNenya, un artista di strada locale che ha già dato tanto alla città e che interverrà per eliminare le scritte che imbrattano le mura lungo il percorso.

Curiosità

Resta una costante lo stretto abbinamento tra gli interventi di Retake Salerno e l’arte, che stavolta, come per Fuorni, vedrà anche il contributo di Anna Lilla. Con il Giardino della Minerva si provvederà, infine, all’allestimento, nei prossimi giorni, di un “angolo verde”.

Foto di Antonio Capuano