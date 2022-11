Rete Natura 2000 e Piani di Gestione: dibattito al Parco dei Monti Picentini

L’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini nelle due giornate 8 e 9 novembre presso le sedi del parco di Nusco e Acerno per parlare di Rete Natura 2000 ha organizzato due importanti incontri con gli amministratori e i tecnici dei comuni interessati.

Il progetto Rete Natura 2000

Rete Natura 2000 è il più grande progetto europeo per la Tutela della Biodiversità. Con un apposito decreto, l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini è stato individuato come soggetto gestore per l’attuazione delle misure di conservazione e per la gestione degli interventi di salvaguardia di 8 Zone Speciali di Conservazione della flora e 1 Zona di Protezione Speciale per la fauna. La Regione Campania ha affidato, con un consistente finanziamento a valere sui fondi PSR, la redazione dei Piani di Gestione ad un raggruppamento d’imprese TEMI srl capogruppo, che hanno avviato le attività di rilievo e monitoraggio della flora e della fauna nelle aree interessate.

Il coinvolgimento diretto dei comuni

L’Ente Parco e la Direzione Generale Ambiente della Regione Campania hanno organizzato presso le sedi di Nusco ed Acerno due importanti incontri, con gli amministratori e gli uffici tutela ambientale dei comuni e delle comunità montane ricadenti nel Parco dei Picentini, per confrontarsi con i progettisti del Piano di Gestione ed avviare la fase di consultazione e partecipazione che continuerà con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio.

Le dichiarazioni del presidente Fabio Guerriero: