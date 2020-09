Università “Federico II", il rettore è il professor Lorito di Pellezzano

E' Matteo Lorito, il nuovo Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli è residente nel Comune di Pellezzano. Un orgoglio per l’intera cittadinanza e per il sindaco, Francesco Morra. Lorito è stato eletto con 1.334 voti ed ha superato, al secondo turno Luigi Califano, presidente della Scuola di medicina, che ha ottenuto 1.214 preferenze. Quindici le schede bianche, 13 le schede nulle. Lorito guiderà l'ateneo federiciano fino al 2026.

“Una nomina che, in qualità di cittadini di Pellezzano, ci rende orgogliosi. Avere come residente sul nostro territorio il nuovo Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli è un privilegio in termini culturali e umani.

Il prof. Lorito, che ho avuto il piacere di conoscere, oltre ad essere una persona dotata di spiccate doti culturali, possiede anche quei valori umani di solidarietà, senso di appartenenza al territorio in cui risiede e un approccio mentale con sguardo sempre proiettato al futuro nel tentativo di promuovere iniziative di sviluppo e di crescita su più livelli”.