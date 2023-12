Salerno, riaperto il museo "Roberto Papi" ed il museo virtuale della Scuola Medica

Si è tenuta questa mattina la riapertura del museo dello strumentario medico e chirurgico "Roberto Papi" in via Trotula De Ruggiero a Salerno. A seguire è stata inaugurata l'Emeroteca Digitale a Palazzo Fruscione, in via Adelperga, e la mostra "La lunga storia della Schola Salerni" presso la Cappella di Sant'Anna in via dei Sartori. A conclusione del percorso, la riapertura del Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana, in via dei Mercanti. A partecipare l'arcivescovo di Salerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi il consigliere comunale Antonia Willburger (già assessore alla Cultura) ed il presidente della fondazione scuola medica salernitana Enrico Indelli.