Curiosità, riapre il Museo della Scuola Medica Salernitana: i nuovi orari

Riapre i battenti, il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, la cui biglietteria e i cui eventi sono gestiti dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana.

In particolare, con un piccolo investimento da parte della cooperativa sociale, è stato possibile recuperare le proiezioni dei video dedicati alla Scuola Medica, attraverso l'utilizzo di un proiettore posto al centro della sala della chiesa di San Gregorio. A rendere ancora più suggestiva la location, la mostra Exploration di Silvia Cammarota, a cui seguiranno nuove esposizioni artistiche per accogliere al meglio i visitatori, in attesa dei lavori di ristrutturazione già annunciati dal Comune.

Gli orari

Il Museo Virtuale sarà aperto dal martedì al sabato mattina dalle 9.30 alle 13 e dal giovedì al sabato pomeriggio dalle ore 16.30 alle 19.30. Per prenotare visite guidate di gruppo o in giorni diversi da quelli delle aperture, è possibile contattare di pomeriggio il numero: 3479296504.