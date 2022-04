Pessoa Luna Park "invade" l'ex museo del Falso di Salerno: tutto pronto per la riapertura

L’ex Museo del Falso di via Porta Elina a Salerno, a partire dal prossimo 15 aprile, riapre i battenti per ospitare il progetto di recupero e trasformazione portato avanti dall’associazione Pessoa. Così, nel cuore di Salerno arriva il Pessoa Luna Park, per la terza tappa con un team composto da giovani Placemakerz under35 che daranno vita a spazi innovativi in città.

L'iniziativa

In particolare, il mercato zero waste ed il fablab potenziato saranno i veri protagonisti del nuovo spazio riattivato, insieme ad installazioni spaziali ed eventi originali. Appuntamento, dunque, alle ore 18 del 15 aprile, con un aperitivo con lo special guest DJ Tonico Settanta, presso l'ex Museo del Falso. Per conoscere l'iniziativa c'è tempo fino al 15 maggio, dal giovedì alla domenica. Per info @pessoalunapark su Instagram