Agropoli, riapre nel weekend di Pasqua l'oasi di Trentova-Tresino

L'oasi naturalistica di Trentova-Tresino, ad Agropoli, riaprirà al pubblico nel fine settimana di Pasqua. Sabato 16 aprile, infatti, alle 11.00 si terrà la cerimonia di apertura a cui prenderanno parte il sindaco Adamo Coppola, il consigliere delegato allo sport, Giuseppe Cammarota, ed altri esponenti dell'amministrazione comunale. "Durante il nostro mandato – ha dichiarato il sindaco Coppola - abbiamo investito nel centro-visite e nell’area di Trentova, riqualificando i sentieri e ponendo in essere diverse attività in favore di turisti e cittadini. Ma non possiamo fermarci qui perché quest’area rappresenta una ricchezza unica che va ulteriormente valorizzata, ma sempre nel rispetto dell'ambiente e senza permettere speculazioni. Ringrazio le tante associazioni attive sul territorio che hanno permesso al centro visite di diventare una risorsa preziosa per l’offerta turistica della città. Questa sinergia – ha concluso il primo cittadino – è un esempio da seguire e riproporre anche per altre iniziative".

Le attività

Escursioni a cavallo, trekking, corsa campestre, tiro con l’arco, mountain bike, sono solo alcune della attività che i visitatori potranno svolgere all'aria aperta, in un paesaggio di incredibile bellezza. Il Centro visite Trentova – Tresino per il periodo primaverile sarà aperto nei weekend dalle 09:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00.