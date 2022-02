Riapre il Santuario di Santa Maria a Vico: l'appuntamento con i fedeli

Riapre al culto domenica 13 febbraio, il santuario di Santa Maria a Vico, nella frazione di Giffoni Valle Piana. Il complesso monumentale riaccoglierà nuovamente i fedeli domenica mattina alle ore 11, con la funzione che sarà presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi. Chiesa basiliana di età Paleocristiana, con pianta a croce, è databile intorno al IV-V secolo d.C. e ubicata all’ingresso sud di Giffoni, completamente ristrutturato nel 2015 grazie ad un finanziamento erogato dalla Regione Campania, il Santuario ritornerà in tutto il suo splendore dopo la chiusura dello scorso 15 agosto. Durante un violento temporale, un fulmine colpì la tettoia del santuario pochi minuti prima della funzione per festeggiare la ricorrenza dell’Assunta. Mentre la saetta squarciò il campanile del complesso monumentale, all’interno della struttura era presente solo Don Giosuè Santoro, salvatosi miracolosamente dalla successiva caduta di calcinacci. I danni registrati resero inagibile il Santuario, con la sospensione delle funzioni liturgiche. Grazie alle donazioni dei fedeli, nello scorso gennaio sono iniziate le operazioni di ripristino della copertura, completate nei giorni scorsi. Domenica il Santuario riaprirà al culto in quella che sarà un’autentica festa per gli abitanti della frazione.

Il commento

“La riapertura del Santuario di Santa Maria a Vico è motivo di grande gioia per l’intera comunità –ha detto il sindaco Antonio Giuliano -Il complesso monumentale è il cuore della frazione, un punto nevralgico per tutti i residenti. A tutti i fedeli che sono scesi in campo attivamente per ripristinare la copertura del Santuario va il mio più sentito “grazie”. Una menzione va a Don Giosuè Santoro, in prima linea per trovare i fondi e garantire la riapertura in tempi record”.