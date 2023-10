Battipaglia: riconoscimento per l'avvocato Rubino

Ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento che sottolinea le sue competenze e la sua vasta esperienza nel campo della giurisprudenza declinata sulla sicurezza informatica, l'avvocato Alessandro Rubino, professionista di Battipaglia. L'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (ONTM) ha annunciato con orgoglio la nomina di Alessandro Rubino come membro effettivo della Commissione Permanente ONTM per la Cybersicurezza. La decisione di includere l'Avvocato Rubino in questa Commissione è stata presa in virtù delle sue competenze riconosciute e della sua pluriennale esperienza professionale in materia di sicurezza informatica e legale.

La Commissione Permanente ONTM per la Cybersicurezza ha il compito di fornire contributi di approfondimento su questioni cruciali in questo campo, in risposta alle direttive del Consiglio Direttivo ONTM, rappresentato dal Presidente e dal Direttore Generale. L'Avvocato Rubino contribuirà attivamente all'analisi e all'approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza informatica trattate dalla Commissione. Questo avverrà anche in risposta agli stimoli provenienti dal Consiglio Direttivo ONTM. "Avrò il compito di proporre temi e argomenti rilevanti che potranno servire da base per tavole rotonde, convegni e altri momenti di approfondimento - afferma Rubino - Queste iniziative contribuiranno all'ulteriore sviluppo del settore della cybersicurezza. Parteciperò attivamente alla creazione di documenti e paper su tematiche specifiche che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione Permanente ONTM per la Cybersicurezza e dell'ONTM in generale. Questi documenti avranno un ruolo importante nel condividere conoscenze e informazioni cruciali nel settore della sicurezza informatica. Sono onorato di accettare questa importante responsabilità e mi impegnerò a mettere a disposizione le mie competenze per contribuire in modo significativo alla Commissione Permanente ONTM per la Cybersicurezza e all'ONTN nel suo insieme", conclude Rubino.