Rifiuti abbandonati e incuria diffusa, allarme degrado nelle periferie

Rifiuti abbandonati e incuria diffusa nelle periferie del territorio salernitano. La denuncia arriva direttamente da una nostra lettrice, che segnala due situazioni particolari in via Ostaglio e via Case Rosse.

Le segnalazioni

Nel primo caso (foto 1) è stata segnalata una vera e propria discarica a cielo aperto costituita in primis da confezioni di caffè in cialde. Nel secondo caso (foto 2), invece, un canale risulta ostruito da lattine che con la pioggia si sono riversate in un torrente.