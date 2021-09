“Lo spazzino non passa mail": la segnalazione di un residente di via Calatafimi

L’appello è rivolto agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, intervengano in tempi rapidi per ripristinare decoro e pulizia nel quartiere

“Lo spazzino non passa mail”: a segnalarcelo un lettore residente in via Calatafimi numero 1 a Salerno. L’appello è rivolto, in particolare, agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, intervengano in tempi rapidi per ripristinare decoro e pulizia nel quartiere.