Passeggiate nei boschi e assaggi di stagione: tutti al Rifugio Cervati per godersi l'autunno

I colori e i sapori d'autunno riscaldano l'atmosfera di questo periodo. Anche nel salernitano, senza necessariamente allontanarsi troppo da casa, è possibile godere degli splendidi scenari made in Nature della stagione.

In particolare, il Rifugio Cervati, in località Chianolle. a 1597 metri sul livello del mare a Piaggine, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, offre una struttura che si articola in due piani organizzati per il pernottamento e il ristoro. Aperto tutto l’anno, su prenotazione, il rifugioo è tappa obbligata per gli amanti della natura: la ristorazione si avvale dei prodotti locali privilegiando la piccola produzione alla grande distribuzione. L’acqua potabile proviene dalla vicina sorgente e una pompa autoclave fornisce acqua corrente anche all'interno della struttura. Per chi è in cerca di relax, dunque, nulla di meglio che concedersi lunghe passeggiate in montagna, per vivere il meglio dell'autunno, coccolando il palato con i sapori nostrani.