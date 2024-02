“Il presente e il futuro degli spazi rigenerati: verso istituzioni culturali di comunità”: folta partecipazione all'incontro promosso dalla Rete delle Culture

Ha riscosso notevole interesse, ieri, 23 febbraio, “Il presente e il futuro degli spazi rigenerati: verso istituzioni culturali di comunità”, meeting organizzato presso il Teatro Pasolini, sul Lungomare Trieste, Salerno, dalla Rete delle Culture. Riflettori puntati, infatti, sulle esperienze significative ed innovative di spazi rigenerati che hanno visto la partecipazione attiva della comunità, rendendo luoghi inclusivi gli edifici e le aree urbane inutilizzati, per trasformare il patrimonio dismesso in nuove risorse per il territorio, in ambito culturale, sociale e dei servizi alle persone. E pure a Salerno, a partire dall’esperienza promossa da BLAM Aps con l’ex-chiesa dei Morticelli, stanno spuntando esperienze di rigenerazione urbana a cura delle organizzazioni del Terzo Settore. A portare la propria esperienza, Niki Battaglia del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, Antonio Bagni di Lumen di Firenze, Marco Montoli dei Giardini Luzzati di Genova ed altri ospiti provenienti da tutta Italia. Dal confronto, è emersa la necessità delle politiche pubbliche di sostegno e di un quadro normativo che garantisca i necessari investimenti: in questo, fondamentale è il ruolo delle Amministrazioni Comunali, come sottolineato da Ledo Prato, Presidente Nazionale della Rete delle Culture.

Ha conquistato scroscianti applausi da parte dei partecipanti, inoltre, l'assessore comunale alle Politiche Sociali di Salerno, Paola De Roberto, dopo aver sottolineato l'importanza dell'ascolto e della fiducia reciproci tra Politica e Terzo Settore: "Grazie a Ledo Prato ho partecipato a una bellissima giornata in compagnia di tante esperienze e realtà del terzo settore virtuose. - ha commentato l'assessore alle Politiche Sociali del Comune, Paola De Roberto - La nostra Amministrazione ha detto la sua in merito ai progetti e ai programmi di rigenerazione urbana e innovazione sociale, nati da una condivisione reale con la comunità salernitana, che verranno realizzati grazie ai fondi PN Metro Plus e non solo. Un nuovo metodo per provare a fare bene, insieme, uniti, per il bene comune, costruendo comunità e coniugando welfare culturale e welfare di prossimità. Il tempo per cambiare è oggi", ha concluso l'assessore.