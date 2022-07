Rimossa la campana del vetro, gli "incivili" gettano i rifiuti per terra

Ancora incivili in azione a Salerno. In via Manganario (angolo via Cervantes) è stata rimossa la campana per la raccolta del vetro, ma c’è ancora qualcuno che deposita sul marciapiede buste contenenti rifiuti di ogni genere

L'appello

A segnalarcelo è un residente che si domanda: “Le telecamere che il Comune ha installato anni fa non potrebbero servire per stanare i furbetti? Nessuno le ritira....il caldo incalza (odori nom piacevoli) ....se continuano a depositarle si corre il rischio di avere il marciapiede non utilizzabile”.